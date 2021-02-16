مجلس الوزراء السعودي يوافق على تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن مجلس الوزراء وافق، اليوم الثلاثاء، على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب الوكالة السعودية، يهدف البنك إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم؛ ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّنًا لتحقيق رؤية 2030.

ويركز بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن يقدم جميع منتجاته وخدماته بشكل رقمي دون الحاجة لتأسيس فروع، ما يسهم بوصول الخدمات إلى جميع المناطق الواعدة، كما يركز على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين لبناء محفظة المنتجات الملائمة لكل شريحة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقالت الوكالة إن إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتناسق مع الإستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي عملت عليها ”منشآت“ وشملت 16 مبادرة أساسية، و 9 مبادرات محورية، إحداها تأسيس البنك، فيما شكلت 3 مبادرات نوعية صممتها ”منشآت“ النواة الأساسية للبنك، وهي: مبادرة الإقراض غير المباشر برأسمال 1.6 مليار ريال، وتأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء برأسمال 2.8 مليار ريال، ورفع رأس مال برنامج ”كفالة“ إلى 1.6 مليار ريال.

ووصل إجمالي المبالغ المصروفة في مبادرة الإقراض غير المباشر منذ إطلاق المبادرة حتى نهاية 2020م إلى 2 مليار ريال، فيما تجاوزت المبالغ المعتمدة للاستثمار أكثر من مليار ريال، في حين وصل إجمالي قيمة ضمانات التمويل عن طريق برنامج ضمان تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ”كفالة“ من العام 2018م وحتى نهاية 2020م إلى 32.2 مليار ريال.

وجاء تأسيس البنك بناءً على دراسة معيارية شملت 14 دولة لبحث أفضل الممارسات بدعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع تحليل الوضع الراهن، وتحديد الفجوات التمويلية.