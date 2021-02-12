ميزان المعاملات الجارية بتركيا يسجل عجزا بقيمة 36.72 مليار دولار في 2020‎

عينت الحكومة اليمنية، ”إرنست أند يونج“ لتدقيق حسابات البنك المركزي، وذلك عقب اتهامات ”أممية“ بالفساد وغسيل الأموال.

جاء ذلك، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، يوم الأحد، ونقلته ”رويترز“.

وأوضح البيان، أن التدقيق سيشمل الإشراف والرقابة الداخلية، وكذلك مراجعة أوجه إنفاق الودائع السعودية.

وجاءت هذه الخطوة، إثر اتهام مراقبي عقوبات الأمم المتحدة المستقلين، للحكومة اليمنية، بـ“غسل الأموال والفساد“.

وقال المراقبون في تقرير: إن ”السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار. وكان المقصود أن يمول هذا المبلغ خطا ائتمانيا لشراء سلع مثل، الأرز والسكر والحليب والطحين؛ لتعزيز الأمن الغذائي، ومن أجل استقرار أسعار تلك السلع محليا“.

لكن تحقيق الأمم المتحدة قال: إن البنك المركزي في اليمن ”خالف قواعد تغيير العملات، وتلاعب في سوق العملة ”وغسل جزءا كبيرا من الوديعة بمخطط معقد لغسل الأموال“ أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.

ونفى البنك المركزي اليمني، في يناير الماضي، اتهامه من قبل مراقبي العقوبات في الأمم المتحدة بالضلوع في عمليات فساد وغسل أموال.

وأكد البنك أن ”كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها كانت على مستوى عالٍ من الشفافية، وطبقت عليها كافة معايير الالتزام المصرفي ومعايير التجارة الخارجية الدولية“.

وأضاف في بيان: ”اعتمد البنك المركزي في تحديد سعر الصرف على ما قرره البنك المركزي اليمني، وسعى إلى انتهاج سياسة حذرة في تحريك سعر الصرف في وقت شهد فيه السوق تقلبات حادة أدت إلى عدم استقرار أسعار السلع الأساسية التي تهم المواطن في حياته المعيشية“.