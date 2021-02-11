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اقتصاد

فيتش تخفض النظرة المستقبلية لأحد عش...
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فيتش تخفض النظرة المستقبلية لأحد عشر بنكا كويتيا إلى سلبية

عدلت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، اليوم الخميس، نظرتها المستقبلية حيال 11 بنكا كويتيا إلى سلبية من مستقرة، وذلك بعدما خفضت النظرة المستقبلية للبلد نفسه هذا

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المصدر: رويترز

عدلت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، اليوم الخميس، نظرتها المستقبلية حيال 11 بنكا كويتيا إلى سلبية من مستقرة، وذلك بعدما خفضت النظرة المستقبلية للبلد نفسه هذا الشهر.

وقالت الوكالة إنه في ظل ”ارتباط نسبة كبيرة من التمويل في القطاع المصرفي بالحكومة“، ستتعرض البنوك لضغوط إذا كان البلد نفسه ”يمر ببعض الضغوط“.

وكانت فيتش خفضت في الثاني من شباط/فبراير نظرتها المستقبلية لتصنيف الدين السيادي الكويتي إلى سلبية من مستقرة، محذرة من مخاطر على صعيد السيولة في الأجل القريب مرتبطة بصندوق خزانة الدولة.

والبنوك الأحد عشر هي بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وبنك برقان والبنك الأهلي الكويتي وبنك بوبيان وبنك الخليج والبنك التجاري الكويتي والبنك الأهلي المتحد (الكويت) وبنك الكويت الدولي وبنك وربة وبنك الكويت الصناعي.

غير أن فيتش قالت إن السلطات الكويتية ستدعم البنوك إذا اقتضت الضرورة، ولفتت إلى سرعة تحرك البنك المركزي فيما سبق.

وتضررت الكويت عضو أوبك كثيرا من انخفاض أسعار النفط وجائحة كوفيد-19.

وأدت الخلافات والأزمات المتكررة بين مجلس الوزراء والبرلمان المنتخب إلى عدة تعديلات حكومية وحل البرلمان، مما أعاق إصلاحات اقتصادية تشتد الحاجة إليها.

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فيتش تخفض النظرة المستقبلية لأحد عش...
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الأمن اللبناني ينقذ 3 شقيقات سوريات تعرضن للتعذيب من جدتهن وزوجها

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المصدر: فريق التحرير

أنقذت قوات الأمن في شمال لبنان، ثلاث شقيقات (10 سنوات و7 سنوات و4سنوات) سوريات بعد تعرضهن للتعذيب من قبل جدتهنّ وزوجها وخالهنّ.

وقالت ”قوى الأمن الداخلي“ اللبناني في بيان على موقعها الرسمي: إن دوريتين تابعتين لها عثرتا عند محلّة دوّار حمص-العبدة، على ثلاث شقيقات قاصرات من الجنسية السورية، وقدّ تعرّضن للتّعذيب والتعنيف.

وأضاف البيان: ”بعد نقلهنّ إلى مركز الشرطة وعرضهن على الطبيب الشرعي – الذي أكّد في تقريره على وجود آثار للتعنيف على أجسامهنّ- والاعتناء بهن من قِبل العناصر، جرى استماع إفاداتهنّ، بحضور مندوبة جمعيّة حماية الأحداث“.

وتابع البيان: ”خلال التحقيق، صرّحنَ أنهن تعرضن للضرب والإيذاء من قبل جدتهن لوالدتهن، وزوجها، وخالهن، في منزل الجدة الكائن في محلّة حارة صيدا“.

وبحسب المصدر ”قامت الجدة بترك البنات قرب مقهى بعد أن أحضرتهن بسيارة أجرة لتستلمهن إلى والدتهن، التي كانت قد أودعتهن سابقا لدى والدتها لرعايتهن، إلا أن دوريتين أمنيتين عثرتا عليهن أثناء وجودهن قرب المقهى“.

وأوضح البيان أن الشقيقات ”تعرضن لأبشع أنواع التعذيب، حيث كن يضربن مرات بعصا وسلك كهربائي، كما كان يتم إحراق أياديهن بواسطة سكين محمّى على النار، إضافة إلى الضغط على أصابع إحداهنّ بواسطة كماشة“.

وتم إيقاف الجدة وزوجها بتهم تتعلق بالتعنيف، ويجري البحث عن خالهن، الذي توارى عن الأنظار، فيما تم إيداع الفتيات لدى إحدى الجمعيات في المنطقة، بعد أن رفضت والدتهن استلامهن، مؤكدة أنها ستعيدهن مجددا إلى والدتها.

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