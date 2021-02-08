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اقتصاد

البعثة الأممية: الأطراف الليبية اتف...
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البعثة الأممية: الأطراف الليبية اتفقت على ميزانية موحدة لشهرين

أعلنت البعثة الأممية التابعة للأمم المتحدة في ليبيا أنه تم خلال هذا الأسبوع اتخاذ قرارين مهمين من شأنهما أن يؤثرا إيجاباً على الاقتصاد، ويخلقا زخماً نحو توحيد

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المصدر: محمود قاروم-إرم نيوز

أعلنت البعثة الأممية التابعة للأمم المتحدة في ليبيا أنه تم خلال هذا الأسبوع اتخاذ قرارين مهمين من شأنهما أن يؤثرا إيجاباً على الاقتصاد، ويخلقا زخماً نحو توحيد المؤسسات المالية الوطنية.

وأشارت البعثة الأممية، في بيان اليوم الاثنين، إلى أنه في 3 شباط/ فبراير 2021 أصدر مجلس الوزراء ميزانية مؤقتة لمدة شهرين لعام 2021، وهذه هي المرة الأولى منذ 2014 التي يكون لدى ليبيا ميزانية وطنية موحدة واحدة.

وأضافت أنه تم الاتفاق على الميزانية من خلال المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبدعم من المؤسسات المالية الدولية والفريق الاقتصادي المنبثق عن عملية برلين، حيث جرى جمع الأطراف المعنية من كلا الجانبين للتوصل إلى اتفاق.

وقال البيان: ”اتفقت الأطراف على ميزانية شهرين بدلاً من سنة كاملة، لإتاحة المجال للسلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثاً لاتخاذ قرار بشأن الميزانية الكاملة لعام 2021“.

وأوضح أن ”توحيد الميزانية جاء في أعقاب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في 1 شباط/ فبراير بتخصيص قرض حسن للمصارف التجارية الليبية؛ من أجل تقليل تراكم الصكوك غير المحصلة، وبينما لن يعالج هذا القرار السبب الأساسي لما يُعرف بأزمة الائتمان، إلا أنه سيقلل الضغط على النظام المصرفي“.

وذكر البيان أن ”هذين الإصلاحين بالإضافة إلى التوحيد الأخير لسعر صرف العملة الوطنية، وإعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، والتقدم المحرز في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، عناصر حيوية للإصلاحات اللازمة لتنظيم إدارة عائدات النفط الليبي“.

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البعثة الأممية: الأطراف الليبية اتف...
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محافظ البنك المركزي الإيراني يحذر من انهيار البنوك

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المصدر: إرم نيوز

حذر عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني، من انهيار البنوك في ظل تزايد الديون الحكومية للبنوك، مبينا أن ”البنك المركزي ليس لديه طريقة أخرى للتمويل سوى طباعة الأوراق النقدية“.

ونقلت وكالة أنباء ”إيرنا“، اليوم الأربعاء، عن همتي قوله خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية للحكومة الليلة الماضية، ”إنه في الوضع الحالي، ليس لدينا طريقة أخرى لتمويل أنفسنا سوى طباعة الأوراق النقدية“، مضيفا أن ”طباعة الأوراق النقدية من شأنها زيادة التضخم وتضرر الجميع“.

كما تحدث همتي عن ديون الحكومة البالغة 200 ألف مليار تومان للجهاز المصرفي، وقال ”إن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تعريض استمرار البنوك للخطر“.

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي قال فيه محافظ البنك المركزي لبرنامج تلفزيوني ديسمبر/كانون الأول الماضي، إنه ”يقاوم“ طلبات التمويل من طباعة الأوراق النقدية ”لأنني مسؤول عن قيمة العملة الوطنية“.

وكانت طباعة الأوراق النقدية لتعويض عجز الموازنة من الأساليب التي انتقدها الاقتصاديون في الأشهر الأخيرة.

من جهته، قال فريدون خاوند، محلل اقتصادي إيراني، لموقع إذاعة ”فردا“ التابع للمعارضة الإيرانية، إن أساليب حكومة روحاني في ”تعويض عجز الميزانية أدت بشكل أساس إلى الطباعة الجماعية للأوراق النقدية؛ ما أدى إلى زيادة سيولة البلاد مع حدوث تضخم؛ ما دفع بشرائح جديدة من سكان إيران للوصول إلى تحت خطر الفقر“.

توجه حكومي نحو الضرائب

وفي سياق آخر، قال وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، فرهاد دجبسند، الأربعاء، إن وزارته توجهت نحو الضرائب بسبب التراجع الكبير في عائدات النفط نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وأضاف دجبسند في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء الإيراني، عن أداء وزارته، أن ”عائدات النفط تراجعت بشكل حاد، واضطررنا إلى استبدالها، لكن الظروف لم تكن كافية لتقليص النفقات الجارية، ومن الإيرادات البديلة الضرائب“.

وتابع ”حاولنا الامتثال لدافعي الضرائب، لكن من ناحية أخرى لم نتمكن من تجنب دفع الضرائب؛ في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، تم تحقيق 101٪ من الإيرادات الضريبية“.

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