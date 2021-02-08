البعثة الأممية: الأطراف الليبية اتفقت على ميزانية موحدة لشهرين

أعلنت البعثة الأممية التابعة للأمم المتحدة في ليبيا أنه تم خلال هذا الأسبوع اتخاذ قرارين مهمين من شأنهما أن يؤثرا إيجاباً على الاقتصاد، ويخلقا زخماً نحو توحيد المؤسسات المالية الوطنية.

وأشارت البعثة الأممية، في بيان اليوم الاثنين، إلى أنه في 3 شباط/ فبراير 2021 أصدر مجلس الوزراء ميزانية مؤقتة لمدة شهرين لعام 2021، وهذه هي المرة الأولى منذ 2014 التي يكون لدى ليبيا ميزانية وطنية موحدة واحدة.

وأضافت أنه تم الاتفاق على الميزانية من خلال المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبدعم من المؤسسات المالية الدولية والفريق الاقتصادي المنبثق عن عملية برلين، حيث جرى جمع الأطراف المعنية من كلا الجانبين للتوصل إلى اتفاق.

وقال البيان: ”اتفقت الأطراف على ميزانية شهرين بدلاً من سنة كاملة، لإتاحة المجال للسلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثاً لاتخاذ قرار بشأن الميزانية الكاملة لعام 2021“.

وأوضح أن ”توحيد الميزانية جاء في أعقاب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في 1 شباط/ فبراير بتخصيص قرض حسن للمصارف التجارية الليبية؛ من أجل تقليل تراكم الصكوك غير المحصلة، وبينما لن يعالج هذا القرار السبب الأساسي لما يُعرف بأزمة الائتمان، إلا أنه سيقلل الضغط على النظام المصرفي“.

وذكر البيان أن ”هذين الإصلاحين بالإضافة إلى التوحيد الأخير لسعر صرف العملة الوطنية، وإعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، والتقدم المحرز في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، عناصر حيوية للإصلاحات اللازمة لتنظيم إدارة عائدات النفط الليبي“.