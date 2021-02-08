أبوظبي.. صندوق مبادلة للاستثمار يخطط لبيع سندات دولية

كشف خبراء أمنيون وعسكريون أن المملكة المتحدة شنت عملية سيبرانية سرية ضد داعش لإضعاف قوتها في الميدان من خلال تعطيل الطائرات المسيرة وتشويش الهواتف، واستهداف الخوادم لمنع نشر دعايتها عبر الإنترنت.

وتأتي المعلومات التي كشف عنها جيريمي فليمنغ، مدير وكالة استخبارات الاتصالات الحكومية البريطانية، والجنرال باتريك ساندرز، رئيس القيادة الاستراتيجية في المملكة المتحدة، بعد شهرين فقط من إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون عن إنشاء ”قوة إلكترونية“ تديرها القوات المسلحة بالاشتراك مع وكالات التجسس للتصدي للخصوم في العالم الرقمي.

ووفقا لصحيفة ”فاييننشال تايمز“ سيجمع الفريق، الذي من المتوقع أن ينمو من بضع مئات من الأفراد إلى ثلاثة آلاف موظف على مدى العقد المقبل، القدرات السيبرانية الهجومية لبريطانيا ضمن وحدة مشتركة.

وخلال مناقشة العملية ضد داعش في 2016-2017 على ”بودكاست سكاي نيوز“ داخل المنطقة الرمادية، قال فليمنغ وساندرز إنه أصبح من الواضح أن المتطرفين يعتمدون على التكنولوجيا السيبرانية للدعاية والقيادة والسيطرة والتخطيط للهجمات، وفي ذلك الوقت، كانت داعش تجند المقاتلين عبر الإنترنت في سعيها لإقامة خلافة عبر أجزاء كبيرة من العراق وسوريا.

وقال ساندرز في مشاركته الصوتية: ”كانت هذه طريقة رخيصة وفعالة لشن حرب إرهابية، فما أردنا فعله هو تحويل تلك القوة، وهذا الاعتماد على الإنترنت إلى نقطة ضعف، وتقويض مصداقية حملتهم الإعلامية وأيديولوجيتهم“.

واعترفت مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية قبل ثلاث سنوات بأنها شنت ”حملة إلكترونية هجومية“ كبيرة ضد داعش، ولكنها لم تقدم من قبل أي تفاصيل حول العملية.

الإنترنت كسلاح هجومي

وفي حين اعترفت المملكة المتحدة وحلفاؤها مثل الولايات المتحدة باستخدام الإنترنت كسلاح هجومي، لا تزال تفاصيل قدراتهم الهجومية سرية للغاية، كما أبدى خصوم، من بينهم روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران، استعدادهم لاستخدام هذه الأساليب.

وقال فليمنغ إن فريق الجيش المشترك ومكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية ”عطل اتصالات مقاتلي داعش في ساحة المعركة“ واستخدما تكنولوجيا جديدة لتعطيل الطائرات المسيرة التي تستخدمها داعش.

كما كشف أن المملكة المتحدة سعت إلى وقف تدفق الدعاية المتطرفة من خلال ”الوصول عن بعد إلى خوادم داعش والأماكن التي تخزن فيها موادها“.

وبين ساندرز: ”أردنا أن نضمن تعطل أجهزتهم عندما يحاولوا تنسيق الهجمات على قواتنا، وأن لا يستطيعوا الوثوق بالأوامر التي كانت تأتي إليهم من رؤسائهم، فقد أردنا خداعهم وتضليلهم، لجعلهم أقل فعالية وأقل تماسكا واستنزاف معنوياتهم“.

وتم دعم تكتيكات مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية على الأرض من خلال عمليات عسكرية منفصلة شاركت فيها القوات الخاصة والجيش العراقي وجماعات المقاومة المحلية، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل هذه العمليات.

ممارسة خفية

وفي حين تعتبر العمليات الإلكترونية المشتركة جزءا من الحرب الحديثة، يحذر بعض الخبراء من أن مثل هذه الأنشطة التي لا ترتقي إلى صراع رسمي، يمكن أن تتحول لممارسة خفية وغير مسؤولة.

وأكدت إيميلي تايلور، الخبيرة في الأمن السيبراني والدولي في مركز ”تشاتام هاوس“ للأبحاث، بأنه على البلدان أن تسير على ”خط أخلاقي رفيع“ لضمان استخدام الأسلحة الإلكترونية القوية بشكل مناسب وبالإشراف المناسب، حتى في أكثر العمليات سرية.

وقالت الخبيرة تايلور ”أحد أكبر المخاطر التي أراها هي أن العمليات الإلكترونية هي مجال تقني للغاية، ونحن نكن احتراما كبيرا في هذا البلد لأجهزة استخباراتنا، ولذلك يمكن بهذا الاحترام أن يدفع المراقبين لتخطي الحدود، أو ما هو أسوأ من ذلك، يكون هناك جهل وعدم قدرة على المساءلة“.