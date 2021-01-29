بنك لبنان المركزي يفقد 14 مليار دولار من أصوله الخارجية

هوت الأصول الخارجية لبنك لبنان (المصرف المركزي) بحوالي 14 مليار دولار العام الماضي، بعد أن كانت قد وصلت إلى واحد من أعلى مستوياتها.

وأظهر تقرير نشره بنك لبنان أمس الخميس، بأن الموجودات الخارجية للمصرف هبطت إلى 23.6 مليار دولار في 15 كانون الثاني/ يناير الجاري من نحو 37.4 مليار دولار بداية عام 2020.

وبين التقرير أن موجودات المصرف من الذهب، التي تعتبر من أكبر 20 احتياطي ذهب رسمي في العالم، ارتفعت إلى حوالي 17 مليار دولار من 13.9 مليار دولار في نفس الفترة.

ولم يورد التقرير سبب التراجع الكبير في الأصول الخارجية، إلا أن خبراء ماليين أرجعوا ذلك إلى قيام البنك بناء على طلب الحكومة بدفع سندات دولية مستحقة السداد، وخدمة الدين الخارجي بحلول أوائل آذار/مارس 2020، وتمويل واردات النفط والوقود والقمح والصناعات الغذائية والأدوية، إلى جانب تدخل مصرف لبنان في سوق العملات المحلية.

ويعاني لبنان، البالغ عدد سكانه نحو 6.5 مليون نسمة، من أسوأ أزماته المالية في تاريخه الحديث نتيجة تراكم العُجوزات المالية والدين العام الذي تجاوز 90 مليار دولار نهاية 2020، أي أكثر من 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء منذ اندلاع الأزمة أواخر عام 2019، ما تسبب في ارتفاع جنوني بالأسعار وصل إلى أكثر من 300% لبعض السلع الاستهلاكية.