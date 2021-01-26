تراجع صافي أرباح مجموعة البنك العربي بنسبة 77 %

تراجع صافي الأرباح السنوية لمجموعة البنك العربي، ومقرها الأردن، بنسبة كبيرة بلغت 77 %، وفقاً لما كشف عنه صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة.

وأرجع صبيح تلك النسبة الكبيرة إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدها العالم كله خلال العام الماضي نتيجة تفشي فيروس كورونا، والأعباء الإضافية التي فرضت على كافة القطاعات الاقتصادية وخفضت معدل النمو.

وأعلنت المجموعة أن صافي أرباحها في نهاية العام 2020 بعد الضرائب والمخصصات بلغ 195.3 مليون دولار، مقارنة مع 846.5 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2019، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية 9.4 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 9.1 مليار دولار أمريكي، لنفس الفترة من العام السابق.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% للعام 2020.

ويشير بيان المجموعة إلى أن صافي الأرباح التشغيلية للبنك بلغ 1,007 مليون دولار، بتراجع 25% عن العام السابق، ونمو ودائع العملاء بنسبة 7% لتصل إلى 38.7 مليار دولار أمريكي، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 26.5 مليار دولار أمريكي وبنسبة نمو بلغت 1%.