بنك قطر الوطني يتوقع نموا تدريجيا في السعودية

يتوقع بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، انتعاشا تدريجيا لأنشطته بعد إعادة فرعه في الرياض إلى العمل الذي توقف لأكثر من ثلاث سنوات بسبب الخلاف الخليجي.

وصرح مسؤول تنفيذي في البنك بذلك لمحللين، اليوم الإثنين، بعد إعلان الرياض في الخامس من يناير/ كانون الثاني عن اتفاق لإنهاء خلاف مع الدوحة أجبر شركات قطرية على وقف أعمالها في المملكة واضطر شركة الطيران القطرية إلى تعديل مسار رحلاتها لتمر حول المجال الجوي السعودي.

وكان بنك قطر الوطني قد فتح فرعه في العاصمة السعودية في مايو/ أيار 2017، قبل شهر فقط من بدء الخلاف.

وقال رمزي مرعي رئيس قطاع المالية في مجموعة بنك قطر الوطني للمحللين إن تأثير إعادة فتح فرع الرياض سيكون تدريجيا، حسبما قال محللون انضموا إلى المكالمة لوكالة ”رويترز“.

وأضاف المحللون أن مرعي قال إن البنك سيعيد تأسيس البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والفريق المصرفي في الرياض.

ولم يكشف المحللون عن تفاصيل أخرى، فيما أحجم البنك عن التعقيب.

وأعلن بنك قطر الوطني الأسبوع الماضي تراجع ربحه السنوي بأكثر من 16 % متضررا من مخصصات بلغت 1.6 مليار دولار خلال عام تأثر فيه اقتصاد المنطقة من جائحة فيروس كورونا.