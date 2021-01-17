أكبر بنكين إسرائيليين يوقعان اتفاقيات تعاون مع بنك البحرين الوطني

وقع بنكا ”هبوعليم“ و“لئومي“ الإسرائيليان، مع بنك البحرين الوطني، اتفاقيات لتعزيز التعاون المصرفي.

وأفادت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“، بأن ”أكبر بنكين في إسرائيل، وقعا اتفاقيات مع بنك البحرين الوطني تقضي بتعزيز التعاون المصرفي“.

وقال بنك ”هبوعليم“ في بيان له، إن ”الاتفاق التاريخي سيمكن عملاء كلا البنكين من الدخول في صفقات ومعاملات مصرفية بين أطراف في إسرائيل والبحرين مع توطيد العلاقات الاقتصادية“.

من جانبه، قال بنك لئومي في بيان منفصل، إن الاتفاقية ”ستضع البنية التحتية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين وستعمل على تمكين الاستثمارات والتجارة وخدمات المقاصة وتجارة العملات الأجنبية والأوراق المالية“.

وقع الاتفاقيات عن بنك البحرين، رئيسه التنفيذي جان كريستوف دوراند، وعن بنك هبوعليم الرئيس التنفيذي للشركة دوف كوتلر، وعن بنك لئومي الرئيس التنفيذي للشركة حنان فريدمان، بحسب ”تايمز أوف إسرائيل“.