أكبر بنك ألماني "يتخلى" عن ترامب وشركاته

قرر ”دويتشه بنك“ أكبر بنوك ألمانيا، عدم إجراء أنشطة مستقبلية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أو شركاته، وفق ما كشفت صحيفة ”نيويورك تايمز“ يوم الثلاثاء.

وبحسب الصحيفة، فإن قرار البنك الألماني يأتي عقب هجوم أنصار الرئيس المنتهية ولايته على مبنى الكونغرس ”الكابتول“ يوم الأربعاء الماضي.

ونقلت عن مصدر مطلع على نهج التفكير في البنك، قوله إن هذه الخطوة: ”تأتي في وقت دعا فيه بنك سيغنتشر (الأمريكي) ترامب إلى الاستقالة“.

وقال بنك ”سيغنتشر“ على موقعه الإلكتروني، إن ”استقالة الرئيس.. هي الأصلح لأمتنا والشعب الأمريكي“.

من جهته، امتنع متحدث باسم ”دويتشه بنك“ عن التعقيب الثلاثاء، على تقرير ”نيويورك تايمز“.

كما لم ترد منظمة ترامب حتى الآن على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب التعليق خارج ساعات العمل المعتادة، بالإضافة إلى عدم رد المكتب الصحفي للبيت الأبيض على اتصالات هاتفية.

يشار إلى أن ”دويتشه بنك“ هو أكبر مقرض لترامب، إذ تفيد إفصاحات الأخير لمكتب الأخلاقيات الحكومي الأمريكي ومصادر بنكية بأن قيمة القروض المستحقة للبنك على منظمة ترامب، وهي مظلة لمجموعة الشركات التي يمتلكها الرئيس الأمريكي ويشرف عليها حاليا نجلاه، تبلغ نحو 340 مليون دولار.