"المركزي المصري" يمنع البنوك من توزيع الأرباح نقدا على المساهمين

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قرر البنك المركزي المصري عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين. وكشفت وثيقة اطلعت عليها رويترز