"الوفاق" الليبية توقف فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي "مؤقتا"

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي، اليوم الأحد، وقف العمل بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد.

وقال بيان صادر عن حكومة الوفاق: إنه تقرر ”وقف العمل مؤقتًا بقرار المجلس الرئاسي رقم (1300) لسنة 2018، بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي، والقرارات الصادرة بمقتضاه لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد، وذلك في حال تنفيذ قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2020، بشأن سعر الصرف الجديد“.

وكان مجلس إدارة المصرف المركزي، قرر منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، تعديل سعر الصرف بواقع 4.48 دينار لكل دولار، وذلك لكافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية، مشيرًا إلى أن العمل بهذا التعديل ”يبدأ اعتبارا من 3 كانون الثاني/يناير 2021“.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي طلب يوم الجمعة الماضي، في كتاب له من إدارته القانونية تقديم طعن، على قرارات مجلس ادارة المصرف المركزي، برئاسة الصديق الكبير.

وأرجع الرئاسي في بيانه، أسباب هذا الطلب إلى عدم دعوة وكيل وزارة المالية بحكومة الوفاق، أبو بكر الجفال، مبينًا بأنه ”يُعتبر عضوًا في مجلس إدارة المصرف المركزي بصفته، وقيام مجلس إدارة المصرف بدعوة مراجع غيث، بدلًا عنه، رغم سقوط عضويته؛ بسقوط صفته كوكيل لوزارة المالية“، وفق البيان.

غير أن الناطق الرسمي لرئيس المجلس الرئاسي، غالب الزقلعي، نفى أمس السبت، ما يشاع حول طعن المجلس على قرار المصرف، القاضي بتوحيد سعر الصرف.

تجدر الإشارة، إلى أنه في حالة استمرار الرئاسي في اجراءات الطعن، وقبوله من قبل ادارة القانون، ستعتبر كافة قرارات المجلس المتخذة باطلة، بما في ذلك، تعديل سعر الصرف وما ترتب على ذلك، وهو ما يرفع من سعر الدولار، ويكبّد الليبيين خسائر كبيرة، أولها ارتفاع معدلات التضخم.