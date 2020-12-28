تقرير: البنك الدولي قلق من ضبابية الوضع المالي والاقتصادي في تونس

كشف تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية أنّ البنك الدولي أبدى قلقه من عدم وجود استراتيجية واضحة لمعالجة الصعوبات المالية والاقتصادية التي تمر بها تونس، داعيا إلى إجراء إصلاحات هيكلية عاجلة.

وقال التقرير إنه بعد 10 سنوات من الثورة يتجه الوضع الاجتماعي والاقتصادي في تونس من سيئ إلى أسوأ، ما يثير مخاوف أبرز الدائنين الرئيسيين لتونس.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنّ هذه الحقيقة ذكرها أحدث تقرير للبنك الدولي الذي سجّل انكماشا قياسيا في النمو بنسبة 9.2٪ وسط توقعات بأن ترتفع البطالة وبأن تزداد نسبة السكان الذين يحتمل أن يقعوا في دائرة الفقر، إضافة إلى عجز هائل في الموازنة لا سيما مع تأثير الوباء الذي يفترض أن يتواصل حتى عام 2021 ونقاط الضعف الهيكلية الموجودة مسبقًا بما في ذلك إضعاف القطاع الخاص وسوء إدارة المالية العامة.

وينتقد البنك الدولي -أحد الدائنين الرئيسيين لتونس- عدم وجود استراتيجية واضحة لمعالجة الصعوبات الاقتصادية والمالية العميقة التي تعيشها البلاد التي تواجه عجزًا في الميزانية بحجم غير مسبوق، ولوقف النزيف تطالب المؤسسة المالية الدولية بإعادة هيكلة المالية العامة من خلال الحد من حجم الأجور وتحويل المساعدة الاجتماعية من الإعانات إلى التحويلات الأكثر استهدافًا ضمن مشاريع استثمارية.

واعتبر التقرير أن ”مناخ عدم اليقين الذي يسود تونس يغرق الشركات التونسية بعد أن فقدت الكثير من ديناميكيتها في المجهول، هذه الشركات الأقل ابتكارًا والأقل توجهاً نحو التصدير تستثمر أقل وفقًا لتقرير البنك الدولي الأخير الذي يوصي بالتبسيط الجذري للتراخيص وتحسين الوصول إلى التمويل.

وخلص التقرير إلى القول إن ما يطلبه البنك الدولي إصلاحات هيكلية عاجلة ولكن في الوقت الحالي يبدو أنّ حكومة هشام المشيشي القائمة منذ أيلول/سبتمبر 2020 والتي مزقتها الخلافات السياسية العميقة تختار استمرار الوضع الراهن.