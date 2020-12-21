الحكومة اليمنية تعلن موافقة البنك الدولي منحها 204 ملايين دولار

أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، موافقة البنك الدولي على تقديم منح لليمن تقدر بقيمة 204 ملايين دولار أمريكي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن البنك الدولي وافق على تقديم منحٍ لليمن بقيمة 204 ملايين دولار؛ للمساعدة في زيادة فرص الحصول على الخدمات الأساسية، والفرص الاقتصادية للفئات السكانية التي تضررت من الصراع الدائر، وجائحة فيروس كورونا.

وأوضح البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ”سبأ“، بأن ”المنح ستمول مشروعي الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية، والتصدي لجائحة كورونا، ومشروع التعليم“.

وسيُقدِّم المشروعان معاً دعماً حيوياً للسكان الذين تضرروا خلال السنوات الماضية من تردي الوضع الاقتصادي والتعليمي وانعدام الأمن الغذائي، حتى قبل تفشِّي الجائحة في البلاد مطلع هذا العام“.

وأشار البيان إلى أن ”التمويل الجديد يشمل مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في حالات الطوارئ، ومشروع الاستجابة 19 للطوارئ، ومشروع الطوارئ للتعليم والتعلم من منحة المؤسسة الدولية للتنمية بمبلغ 100 مليون دولار، وكذا تمويلا من الشراكة العالمية من أجل التعليم بمبلغ 52.8 مليون دولار“.