بنك "سيكو" البحريني يستحوذ على حصة أغلبية في شركة "مسقط" المالية

أعلن بنك مسقط العماني، اليوم الأحد، أنه استكمل مع بنك سيكو البحريني الإجراءات المرتبطة بصفقة استحواذ الأخير (SICO) على حصة أغلبية في شركة مسقط المالية، المملوكة بالكامل لبنك مسقط، ومقرها المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في بيان نشره بنك مسقط اليوم، أكد فيه أن البنكين استكملا الإجراءات المرتبطة بالصفقة التي كان جرى الإعلان عنها في الـ 29 من نيسان/أبريل الماضي.

وأشار البيان إلى أن بنود الصفقة تقضي بامتلاك ”سيكو“ حصة 72,71% من شركة مسقط المالية، مقابل تحويل أسهم الخزينة المسجلة لدى سيكو، إلى بنك مسقط، ليمتلك بذلك حصة تبلغ نحو 9% من رأسمال سيكو.

وأضاف أن الترتيبات جارية للحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة في الدول الثلاث: سلطنة عمان، ومملكة البحرين، والسعودية.

يشار إلى أن بنك مسقط مؤسسة مالية مقرها في سلطنة عمان، وأن شركتها الفرعية مسقط المالية تأسست عام 2009 في المملكة العربية السعودية.

وكانت نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيكو وصفت، اليوم الأحد، الصفقة مع بنك مسقط بأنها ستوسع الوجود الإقليمي للشركة المالية البحرينية في أكبر أسواق المنطقة.