البعثة الأممية في ليبيا تشيد بقرار المصرف المركزي توحيد صرف الدينار

أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأربعاء بقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القاضي بتوحيد سعر صرف الدينار مقابل الدولار.

وأثنت البعثة على القرار، الذي جاء خلال اجتماع لمجلس إدارة البنك بكامل أعضائه والذي حصل ”بعد طول انتظار“.

وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أنها تعتبر هذا القرار خطوة مهمة ومطلوبة نحو التخفيف من معاناة الشعب الليبي وعلامة جيدة على أن هذه المؤسسة السيادية والحيوية متجهة نحو الاتحاد.

وشددت ويليامز، على أن ”الآن هو الوقت المناسب لجميع الليبيين – ولا سيما السياسيين الفاعلين في البلاد – لإبداء شجاعة وتصميم وقيادة مماثلة ووضع مصالحهم الشخصية جانبا، وأن يتجاوزوا خلافاتهم من أجل الشعب الليبي بهدف استعادة سيادة البلاد والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها“.

وكان مصرف ليبيا المركزي قرر اليوم الأربعاء، توحيد سعر صرف الدينار مقابل الدولار ليصبح 4.48 دينار مقابل الدولار.

وأوصى المجلس بتعديل قيمة الدينار الليبي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 0.1555 وحدة سحب خاصة لكل دينار، أي ما يعادل ”4.48 دینار“ للدولار الأمريكي.

ويشمل هذا السعر، كافة أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية على أن يبدأ العمل بذلك اعتبارا من الثالث من شهر كانون الثاني يناير 2021.

وقال بيان صادر عن المصرف المركزي إن ”روح التفاؤل والإيجابية وإعلاء مصلحة الوطن سادت أعمال الاجتماع، وسيكثف مجلس الإدارة عقد اجتماعاته خلال الأسابيع المقبلة، بما يمكنه من اتخاذ مزيد من القرارات الهادفة إلى حلحلة المشاكل والمعوقات التي يعاني منها القطاع المصرفي، بالشكل الذي يحقق استدامة السلامة المالية والنقدية، وبما يسهم في تخفيف المعاناة عن المواطن“.