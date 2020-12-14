أردوغان: نسعى لدفع أسعار الفائدة للانخفاض إلى مستويات مناسبة

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين؛ إن تركيا تعمل لدفع أسعار الفائدة للانخفاض إلى مستويات "ملائمة" للأسواق؛ ودعا الأتراك إلى تحويل مدخراتهم إلى