أردوغان: نسعى لدفع أسعار الفائدة للانخفاض إلى مستويات مناسبة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين؛ إن تركيا تعمل لدفع أسعار الفائدة للانخفاض إلى مستويات ”ملائمة“ للأسواق؛ ودعا الأتراك إلى تحويل مدخراتهم إلى الليرة.
وتأتي دعوته وسط تهافت الأتراك على شراء العملات الصعبة بمستويات قياسية.
ورفع البنك المركزي التركي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 475 نقطة أساس إلى 15% لاحتواء هبوط قياسي لليرة وتضخم يزيد على 10%.
وقال أردوغان إنه يتوقع ”أن يزداد الاستثمار الأجنبي في الأصول التركية“.
وأضاف في كلمة ألقاها بعد اجتماع لمجلس الوزراء، بأنه ”سيقدم إلى البرلمان إصلاحات اقتصادية وقضائية بعد انتهاء محادثات الميزانية“.