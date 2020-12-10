تقرير: البنوك ستواجه 4 أعوام أخرى من انخفاض الأرباح بسبب كورونا

قالت شركة ”ماكنزي آند كو“ للاستشارات، في تقرير لها، إن معظم البنوك في شتى أنحاء العالم قد تواجه 4 سنوات أخرى من انخفاض الأرباح ضمن تبعات جائحة كوفيد-19.

وأضافت أنه بحلول عام 2024، ستتطلب الجائحة 2.7 تريليون دولار مخصصات نفقات لخسائر القروض، وستفقد 3.7 تريليون دولار من الإيرادات نهائيا بسبب التحديات الاقتصادية واستمرار انخفاض أسعار الفائدة.

وتوقعت الشركة على مستوى العالم تراجع العائد على حقوق الملكية، وهو مقياس مهم للربحية، إلى 1.5 % في 2021 من 8.9 % في 2019.

وقالت إن معظم المؤسسات لن تستعيد ربحية عام 2019 قبل مضي 5 أعوام ما لم تحسن إنتاجيتها وإدارتها لرأس المال، وإن الدمج قد يكون حلا لبعضها.

وقال كوسيك راججوبال، أحد معدي التقرير: ”هناك ضرورة ملحة لأن ترفع البنوك إنتاجيتها“.