واشنطن تستثني المساعدات الإنسانية لإيران‎ من العقوبات

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن البنوك التي تتعامل مع مدفوعات المساعدات الإنسانية لإيران لن تواجه عقوبات أمريكية، وذلك عقب مناشدة أوروبية من أجل إعادة النظر في عقوبات جديدة.

وأوضحت السلطات الأمريكية أنه لن تتم معاقبة البنوك الأجنبية لتمويلها توريد مستلزمات صحية وطبية، مثل: سوائل تعقيم اليدين، وأجهزة التنفس الصناعي، ومعدات الحماية الشخصية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تضع ”استثناءات كبيرة… تسمح ببيع السلع الإنسانية وتصديرها“.

وكشف الوزارة أيضًا أن هناك استثناءات أخرى تتعلق بالتعامل مع المدفوعات، وذلك مثل تغطية تكاليف موظفي المؤسسات الدولية التي لها بعثات في إيران.

وكانت ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، قد حثت إدارة الرئيس دونالد ترامب، في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، على إعادة النظر في عقوبات جديدة واسعة النطاق على البنوك الإيرانية، وقالت إنها ستمثل عائقًا أمام التجارة في السلع الإنسانية، وذلك وفق ما أظهرته مراسلات دبلوماسية.

وجاءت تلك الرسالة بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 18 بنكًا إيرانيًا في إطار حملة ”الضغوط القصوى“ على طهران بسبب برنامجها النووي.