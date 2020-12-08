سيتي جروب يعين أول امرأة رئيسة لعملياته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عين بنك سيتي جروب إليسار فرح أنطونيوس رئيسة جديدة لعملياته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يجعلها أول امرأة تقود المنطقة الأسرع نموًا في محفظة الأسواق الناشئة للبنك، بحسب مذكرة صادرة عنه اليوم الثلاثاء.

ويأتي تعيين أنطونيوس بعد أن عين البنك مديرة الخدمات المصرفية للأفراد جين فريزر رئيسة تنفيذية في أيلول/سبتمبر الماضي، لتصبح أول امرأة تقود بنكا رئيسيا في وول ستريت.

وجرى الاحتفال بتعيين فريزر كخطوة في الاتجاه الصحيح لصناعة فيها عدد قليل من النساء أو المسؤولات التنفيذيات في المناصب العليا.

وأظهرت المذكرة أن أنطونيوس انضمت إلى سيتي في عام 2005 بصفة رئيسة لمصرفه الخاص في أبوظبي، ولديها خبرة في الخدمات المالية في المنطقة امتدت لما يزيد على 25 عامًا.

وعملت أيضًا في منصب المدير التنفيذي لسيتي في الإمارات منذ عام 2016، وكانت مسؤولة عن العمليات في الإمارات والشام والعراق منذ عام 2019.