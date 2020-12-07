لأول مرة منذ 6 أعوام.. اجتماع "موحد" لمجلس إدارة المصرف المركزي الليبي

قال المصرف المركزي الليبي في بنغازي، إن اجتماعا ضم أعضاء مجلس الإدارة في فرعي المصرف المركزي في غرب البلاد وشرقها، عقد صباح اليوم الاثنين.

وأشار بيان للمصرف المركزي في بنغازي، بأن الاجتماع تم بتقنية الاتصال عن بعد، موضحا أن الهدف من الاجتماع هو تفعيل أعمال مجلس الإدارة بما يحقق أهداف المصرف المركزي الليبي.

وأضاف البيان، بأن الاجتماع تطرق إلى سبل أعمال السياسة النقدية الملائمة، وتعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وتوجية السياسة المالية نحو إجراء الاصلاحات المهمة.

يذكر أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه منذ انقسام المصرف المركزي الليبي إلى مصرفين قبل نحو ستة أعوام، أحدهم في غرب البلاد برئاسة الصديق الكبير، والآخر في الشرق برئاسة علي الحبري.