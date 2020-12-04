البنك الدولي يقرض المغرب 400 مليون دولار

قال البنك الدولي اليوم الجمعة إنه وافق على قرض بقيمة 400 مليون دولار لدعم إصلاحات تقوم بها المغرب لتعزيز شبكة الأمان للأسر الأشد فقرا عقب جائحة فيروس كورونا.

وقال البنك الدولي في بيان إن التمويل سيدعم برامج المساعدة الاجتماعية لا سيما التحويلات النقدية الطارئة التي أسسها المغرب عبر صندوق خاص لكوفيد-19.

كانت مندوبية التخطيط قد قالت إنه من المتوقع أن ترتفع البطالة إلى 14.8% في 2020 من نحو 9.2% قبل الجائحة.

ويمثل أكثر من ثلث الموظفين المغاربة الذين يعملون بالفعل في شركات غير مسجلة دون حماية اجتماعية، ويمارسون أعمالا يدوية أو يقومون بالبيع في الشوارع، 14% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأعلن المغرب عن خطة لإصلاح الضمان الاجتماعي في خمس سنوات لضمان تأمين صحي ومعاشات تقاعد وتعويضات بطالة للجميع.

ويقول صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع انكماش اقتصاد المغرب بما يصل إلى 7% في العام الجاري.

وقال البنك المركزي إن الدين الحكومي بصدد الارتفاع إلى 76.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 65% في 2019.