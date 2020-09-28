بنك "كريدي أجريكول" يبيع حصته المتبقية في البنك السعودي الفرنسي

أعلن بنك كريدي أجريكول سي.آي.بي الإثنين أنه باع حصته المتبقية البالغة 4 % في البنك السعودي الفرنسي لمؤسستين استثماريتين مرتبطتين بالحكومة في السعودية في صفقة تبلغ قيمتها 1.45 مليار ريال (387 مليون دولار).

وقال جاك ريبول الرئيس التنفيذي لكريدي أجريكول سي.آي.بي في البيان: ”يظل كريدي أجريكول سي.آي.بي يثق بشدة في آفاق الاقتصاد السعودي… ويخطط لتطوير حضوره المباشر لتوسعة أنشطته في البلاد“.

وأضاف أن ”البنك بدأ عملية التقدم بطلب الحصول على ترخيص يسمح له بالعمل في أسواق المال السعودية“.

وأكد البنك في بيان أن مؤسستين استثماريتين سعوديتين مرتبطتين بالحكومة دفعتا 30 ريالا للسهم مقابل حصة كريدي أجريكول المتبقية البالغة 4 % دون أن يذكر اسم المؤسستين.

وبدأ كريدي أجريكول بيع حصته وقدرها 30 % في السعودي الفرنسي، والتي تُقدر بنحو 2.4 مليار دولار، في 2017.

تأتي الخطوة في الوقت الذي تبيع فيه البنوك في أنحاء العالم حصص أقلية في بنوك أخرى في ظل قواعد عالمية جديدة تطالبها بحيازة رأسمال أكبر مقابل تلك الحيازات.