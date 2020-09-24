الإمارات تحث البنوك على وضع ضوابط صارمة للحد من مخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إنه يتوجب على البنوك بذل المزيد من الجهود لمواجهة غسل الأموال لحماية الاستقرار المالي في الدولة.

وبحث عبدالحميد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات المركزي، مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى البنوك العاملة في الإمارات، خلال اجتماع، مدى استعداد القطاع المصرفي للتعامل مع تداعيات وباء كورونا المستجد، وأهمية وجود ضوابط صارمة للحد من مخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وطالب المركزي البنوك ببذل مزيد من الجهد لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من أجل الحد من الجرائم المالية والحفاظ على استقرار النظام المالي في دولة الإمارات.

وأفاد المركزي الإماراتي بأنه قام بتحليل واختبار أنظمة فحص العقوبات للمؤسسات المالية المرخصة من قبل وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة حديثا في المصرف المركزي.

وقال الأحمدي: ”يؤكد مصرف الإمارات المركزي التزامه بتعزيز الاستقرار النقدي والمالي في الدولة من خلال الإشراف الفعال والشراكة مع المؤسسات المالية وتوفير بنية تحتية مالية متماسكة، كما كان التركيز المستمر من البنوك على النسب المالية الرئيسية إلى جانب تقديم المساعدة للعملاء المتأثرين، أمرا ضروريا لضمان الاستقرار المالي الشامل في الدولة“.