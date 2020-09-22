مبادلة وسبيربنك الروسي يستكشفان فرص الاستثمار المشترك والتمويل

قالت شركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي، وسبيربنك أكبر بنوك روسيا، اليوم الثلاثاء، إنهما وقعا اتفاقا إستراتيجيا؛ لاستكشاف استثمارات مشتركة وفرص في تمويل الأسهم والديون.

وأضافا في بيان مشترك أن سبيربنك سيكون له وجود في أبوظبي بحلول نهاية 2020.

وسيغطي الاتفاق أيضا التعاون في التمويل الطويل الأجل لمشروعات مبادلة في روسيا وفي مناطق أخرى، وكذلك الخدمات الاستشارية.

وقال البيان: ”الشراكة الإستراتيجية بين سبيربنك ومبادلة ستفتح المجال لمبادرات استثمار مشترك محتملة في كل من روسيا والشرق الأوسط، والتي من المتوقع أيضا أن تعزز التجارة الثنائية بين الشركات في كلتا المنطقتين“.