عُمان تستهدف جمع ما يتراوح بين 3-4 مليارات دولار عبر بيع قادم لسندات

قال مصدران، إن سلطنة عمان تعتزم إصدار سندات مقومة بالدولار قريبًا، مستهدفة جمع ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار من الصفقة، إذْ يسعى البلد الخليجي لتعزيز ماليته العامة المتضررة بشدة، جراء انخفاض أسعار النفط.

وتغطى الصفقة قرضًا مؤقتًا، بقيمة ملياري دولار، حصلت عليه السلطنة الشهر الماضي، وتمنحها تمويلًا إضافيًا فيما سيكون أول دخول للسلطنة إلى سوق السندات العالمية، هذا العام.

وأضاف المصدران المطلعان اللذان تحدثا بشرط عدم نشر اسميهما، أن السندات سترتبها بعض البنوك التي قدمت القرض المؤقت بقيمة ملياري دولار.