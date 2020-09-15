بنك لئومي الإسرائيلي يوقع مذكرتي تفاهم مع "أبوظبي الأول" و "الإمارات دبي الوطني"

وقع بنك لئومي الإسرائيلي اليوم الثلاثاء؛ مذكرتي تفاهم مع بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني قبيل ساعات من التوقيع الرسمي على اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات.

وأمس الاثنين، وقع بنك هبوعليم مذكرة تفاهم مع الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي.

وقال لئومي، ثاني أكبر بنوك إسرائيل، إن ”إبرام اتفاقات مع بنوك إماراتية سيساعد في تمكين البلدين من إقامة علاقات اقتصادية“، مضيفا ”أنه حول 180 دولارا أمريكيا لكل من البنكين كبادرة رمزية“.

وأضاف أن عشرات العملاء خاطبوه في الأسابيع الماضية طلبا لتحويل أموال من الإمارات وإليه. وقبل ذلك، كان يتعين على العملاء الراغبين في مثل تلك التحويلات اللجوء إلى بنوك أوروبية.

ووفقا لمذكرتي التفاهم، اتفقت البنوك على النهوض بالعلاقات مع المؤسسات المالية في البلدين وتوفير خدمات مثل المقاصة وخطوط الائتمان وتداول العملات الأجنبية.

وقال لئومي، إن وحدتيه لئومي بارتنرز ولئومي تيك ستساهمان في تأسيس علاقات بين الشركات الإسرائيلية والمستثمرين وصناديق الثروة في الإمارات.