بنكا الإمارات دبي الوطني وهبوعليم الإسرائيلي يوقعان مذكرة تفاهم‎

قال بنك هبوعليم، أكبر مصرف في إسرائيل، في بيان اليوم الاثنين، إنه وقع مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية، بينما يتحرك البلدان نحو إقامة علاقات.

وهذا هو أول اتفاق مصرفي بين بنوك في البلدين، منذ أن أعلنا في أغسطس الماضي اتفاق سلام رعته الولايات المتحدة.

وقال بنك هبوعليم في البيان: ”مذكرة التفاهم تمثل سبقا تاريخيا؛ لأن البنكين يتطلعان لتعزيز روابط التعاون في أعقاب إقامة علاقات مالية واقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.“

ومن المقرر أن توقع دولة الإمارات، إلى جانب البحرين، اتفاقا للسلام مع إسرائيل غدا الثلاثاء، في حفل بالبيت الأبيض يستضيفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتبحث إسرائيل والبلدان العربيان الخليجيان عن الفرص الاقتصادية التي ستجلبها العلاقات الرسمية، وتم بالفعل توقيع بضع اتفاقيات للتعاون في مجال أنشطة الأعمال.