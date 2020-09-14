البحرين.. إرجاء مدفوعات قروض المواطنين لنهاية العام بسبب كورونا

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قالت وكالة أنباء البحرين، إن مجلس الوزراء وجه البنك المركزي، اليوم الإثنين، إلى تشجيع البنوك على تأجيل مدفوعات قروض المواطنين المتضررين من جائحة فيروس كورونا