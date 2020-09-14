قالت وكالة أنباء البحرين، إن مجلس الوزراء وجه البنك المركزي، اليوم الإثنين، إلى تشجيع البنوك على تأجيل مدفوعات قروض المواطنين المتضررين من جائحة فيروس كورونا حتى نهاية العام.
وأضافت الوكالة الرسمية، أن ”الإرجاء يجب أن يكون بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملاءتها المالية“.
البحرين.. إرجاء مدفوعات قروض المواطنين لنهاية العام بسبب كورونا
قالت وكالة أنباء البحرين، إن مجلس الوزراء وجه البنك المركزي، اليوم الإثنين، إلى تشجيع البنوك على تأجيل مدفوعات قروض المواطنين المتضررين من جائحة فيروس كورونا
قالت وكالة أنباء البحرين، إن مجلس الوزراء وجه البنك المركزي، اليوم الإثنين، إلى تشجيع البنوك على تأجيل مدفوعات قروض المواطنين المتضررين من جائحة فيروس كورونا حتى نهاية العام.