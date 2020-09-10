تشكيل مجلس للإشراف على البنك المركزي العماني

قالت وكالة أنباء عمان على ”تويتر“، اليوم الخميس، إن سلطنة عُمان شكلت مجلسًا للإشراف على البنك المركزي برئاسة تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد.

ويضم المجلس: وزير الاقتصاد، ووكيل وزارة المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، بحسب ما ذكرته الوكالة الرسمية، فيما يشغل أعضاء المجلس مقاعدهم فيه إلى 5 سنوات.

ويأتي ذلك عقب تحول حديث في السياسات اعتمده السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بتعيين وزيرين للشؤون الخارجية والمالية، ورئيس للبنك المركزي، وهي مناصب كان يحتفظ بها السلطان نفسه.

وتولى السلطان هيثم مقاليد الحكم، في يناير/كانون الثاني، عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي ظل ممسكًا بزمام السلطة لمدة نصف قرن، وما زال محتفظًا بمناصب: رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، وقيادة القوات المسلحة.

وتشهد سلطنة عُمان، عجزًا في الميزانية وتباطؤًا اقتصاديًا جراء تدني أسعار النفط، وجائحة فيروس كورونا.

وكان السلطان هيثم قال في وقت سابق من العام الحالي إن الحكومة ستعمل على تقليص الدَّين العام، وإعادة هيكلة المؤسسات لتقوية الاقتصاد.