محافظ المركزي الإماراتي يدعو للحذر من هبوط القدرات الائتمانية‎ في مرحلة التعافي من كورونا

قال عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن البنوك المركزية بحاجة للتصرف بحذر وبأسلوب تدريجي، لتجنب ”هبوط حاد في القدرات الائتمانية“ حين تكون اقتصاداتها في مرحلة تعافٍ من أزمة كوفيد-19.

ونشر البنك المركزي اليوم الخميس، تعليقات محافظه التي جاءت في كلمة أدلى بها لمؤتمر لمحافظي البنوك المركزية، في الأسواق الناشئة.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية مرتين هذا العام، وأعلن عن حزمة تدابير بقيمة 70 مليار دولار؛ إذ تضررت قطاعات حيوية من اقتصاد البلاد، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وتعليقات المحافظ، تتقاطع مع تصريحات مماثلة أدلى بها محافظ البنك المركزي السعودي، أحمد الخليفي، هذا الأسبوع، ودعا فيها إلى الحذر في مواجهة تدهور جودة الأصول، في الوقت الذي تتطلع فيه البنوك المركزية، إلى نزع الدعم عن اقتصاداتها.

وأظهر مسحان للشركات، أن أوضاع الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية والإمارات، أكبر اقتصادين في الخليج، تدهورت الشهر الماضي؛ إذ خفضت الشركات الوظائف، في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي.