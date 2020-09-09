فايننشال تايمز: صناديق الشرق الأوسط تستهدف حصصا في وحدة التجزئة لريلاينس الهندية‎

قالت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الأربعاء، إن صناديق ثروة سيادية من الشرق الأوسط، من بينها جهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، تجري محادثات لشراء حصص في وحدة التجزئة لشركة ريلاينس إندستريز التابعة للملياردير الهندي موكيش أمباني.

وأفادت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن جهاز أبوظبي ”يجري مناقشات لاستثمار حوالي 750 مليون دولار عند تقييم يبلغ نحو 57 مليار دولار، في حين قد يضخ الصندوق السعودي ما يصل إلى 1.5 مليار دولار في ريلاينس للتجزئة“.

وبحسب التقرير، فإن شركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي قد تشتري حصة هي الأخرى.

وأحجم جهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة عن التعليق، في حين لم ترد مبادلة ولا ريلاينس حتى الآن على طلبات للتعقيب.

وكانت ريلاينس قالت في وقت سابق، اليوم الأربعاء: إن شركة الاستثمار المباشر الأمريكية سيلفر ليك بارتنرز ستستثمر 1.02 مليار دولار في أنشطة التجزئة التابعة لها.

وتوسعت ريلاينس بقوة في مجال التجزئة عن طريق عمليات استحواذ، لتتجاوز نطاق عملها الرئيسي في النفط والغاز. وتقول الشركة إنها تستهدف استقطاب مستثمرين جدد لوحدة التجزئة على مدى أرباع السنة القليلة القادمة.

وجمعت المجموعة أكثر بقليل من 20 مليار دولار من مستثمرين عالميين، من بينهم فيسبوك، عن طريق بيع حصص في وحدتها الرقمية جيو بلاتفورمز.