وزير مالية السعودية يأمل أن يكون انكماش الاقتصاد في 2020 دون توقعات صندوق النقد‎

قال وزير المالية السعودي، اليوم الأربعاء، إن من المرجح أن تشهد المملكة انكماشا اقتصاديا هذا العام، لكن أقل حدة من توقعات صندوق النقد الدولي.

وخاطب الوزير محمد الجدعان منتدى افتراضيا قائلا: ”آمل وأتحدى كريستالينا (جورجيفا مديرة صندوق النقد)، أن يكون ما سنشهده أقل بكثير مما يتوقعون على صعيد النمو السلبي في 2020“.

يتوقع صندوق النقد انكماش الاقتصاد السعودي 6.8 بالمئة في العام الحالي، وهو ما قال المسؤولون السعوديون في وقت سابق إنه تكهن أشد تشاؤما من تقديراتهم.

ويعاني أكبر بلد مصدر للنفط في العالم من تداعيات ضربة مزدوجة تتمثل في جائحة فيروس كورونا وتراجع في أسعار الخام.

وقال الجدعان: ”واجهنا صدمة سوق النفط وتراجعا كبيرا في إيراداتنا لكن استطعنا تدبر ذلك وعلى نحو جيد للغاية طوال العام، ومن المرجح أن نشهد نموا جيدا للغاية صوب 2021“.

وأضاف أن أسواق الدين المحلية استطاعت استيعاب المزيد من إصدارات الدين الحكومي ”دون تأثير على السيولة في النظام“.

وفي مناسبة منفصلة اليوم، قال محافظ البنك المركزي السعودي إن توقعات اقتصاد المملكة مازالت تكتنفها الضبابية، لكنه أبدى ثقته في استقرار القطاع المالي السعودي.