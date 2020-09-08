وفد اقتصادي يترأسه المدير التنفيذي لأكبر بنك في إسرائيل يتوجه إلى الإمارات‎

المصدر: ا ف ب

ترأس رئيس أكبر بنك في إسرائيل، الثلاثاء، وفدًا من رجال الأعمال توجه إلى الإمارات العربية المتحدة، في أول زيارة لوفد اقتصادي بعد توقيع اتفاق سلام بين البلدين.

وضم الوفد بالإضافة إلى دوف كوتلر الرئيس التنفيذي لبنك ”هبوعليم“ (العمال)، مجموعة صغيرة من رجال الأعمال في مجالات التكنولوجيا الفائقة والتكنولوجيا المالية والصناعة.

وقال كوتلر قبل إقلاع الطائرة الخاصة في رحلة مباشرة إلى دبي: ”نعتقد أن الاتصال المباشر والمتكتم مع رؤساء الأنظمة المصرفية والشخصيات الاقتصادية يمكن أن يتيح إجراء الأعمال المباشرة“.

وأشار الرئيس التنفيذي لبنك ”هبوعليم“ إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة كوفيد-19، إذ قال إنهم يبحثون عن ”محركات نمو جديدة“.

وأكدت متحدثة باسم البنك أن الزيارة التي ستبدأ من دبي قبل أن ينتقل الوفد إلى أبو ظبي، ستستمر ليومين، تعقد خلالهما اجتماعات مع مصرفيين ورجال أعمال.

ومن المتوقع أن يغادر وفد آخر من رجال الأعمال الإسرائيليين يضم رئيس مجلس إدارة بنك ”ليئومي“ – من أكبر البنوك التجارية في إسرائيل – إلى الإمارات في 14 من الشهر الجاري.