"نات ويست ماركتس" و"بنكو سانتاندير" يبيعان أسهمًا في السعودي البريطاني‎

أظهرت وثيقة قيام ”نات ويست ماركتس“ و“بنكو سانتاندير“ ببيع نحو 25 مليون سهم في البنك السعودي البريطاني (ساب)، بما يعادل حوالي 1.25%.

وكان أحدث سعر لتداول سهم ساب 26.85 ريال، اليوم الأربعاء، لتصبح قيمة الأسهم المباعة 670 مليون ريال سعودي (178.64 مليون دولار).

وتفيد الوثيقة أن الأسهم قد تباع إلى مؤسسات استثمار داخل السعودية وخارجها، وبما يشمل مؤسسات استثمار خارج الولايات المتحدة.

ولم تذكر الوثيقة سعر البيع، لكنها قالت“إن سيتي جروب، وجولدمان ساكس، مشتركان في إدارة سجل أوامر الاكتتاب والوساطة في الصفقة“.

ويملك ”إتش.إس.بي.سي“ 29.2% في ساب، بحسب بيانات رفينيتيف.

وأوردت الوثيقة أنه بموجب شروط الصفقة، اتفقت ”نات ويست ماركتس“ و“بنكو سانتاندير“ على عدم بيع أي أسهم متبقية لهما في ساب لمدة 90 يومًا على الأقل.