ماكرون: ينبغي معرفة حقيقة الأرقام في الأزمة المصرفية اللبنانية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إنه يجب معرفة ”حقيقة الأرقام“ في النظام المصرفي اللبناني، حتى يتسنى اتخاذ إجراء قضائي. مضيفًا أن البلد يعاني أزمة تتعلق بالبنوك والمصرف المركزي.

وأضاف ماكرون في تعليقات أثناء زيارته بيروت: ”توجد حاليًا أزمة تتعلق بالبنك المركزي في لبنان، النظام المصرفي اللبناني في أزمة. تم اقتطاع كثير من الأموال على الأرجح“.

وقال: ”كل شيء متوقف الآن، ولبنان لم يعد قادرًا على تمويل نفسه، لذلك يجب إجراء تدقيق حسابي… هناك أموال لم تذهب للأهداف المحددة لها على الأرجح. لذلك، نحن بحاجة إلى معرفة حقيقة الأرقام، وبعد ذلك يجري اتخاذ إجراءات قضائية“.

وأضاف للصحافيين: ”إن الأسابيع الستة المقبلة حاسمة لمستقبل لبنان“.

وأكد ماكرون، أنه مستعد لاستضافة مؤتمر دولي في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بشأن كيفية مساعدة لبنان.