حاكم مصرف لبنان: لن نستخدم الاحتياطي النقدي الإلزامي

قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي اليوم الثلاثاء إن قرارات جديدة متعلقة بمتطلبات للبنوك ستسهم في استقرار سعر صرف الليرة، مؤكدا عدم اللجوء للاحتياطي النقدي الإلزامي.

وأضاف في تصريح متلفز له أن احتياطيات لبنان تبلغ 19.5 مليار دولار علاوة على احتياطيات الذهب، وأنه تجب إعادة 30% من الأموال التي خرجت من بنوك لبنان مضيفا أنه ليس منطقيا ألا يحتفظ أصحاب البنوك بأموالهم في البنوك المملوكة لهم.

وذكر أن البنوك التي لن تمتثل لأحدث توجيهات بشأن معدلات رأس المال سيتعين عليها الخروج من السوق بعد شباط/ فبراير، بحسب ”سكاي نيوز عربية“.

وأعرب سلامة عن أمله في أن تجري الحكومة المقبلة إصلاحات سريعة، مشدداً على أنه تجب إعادة نحو 30% من الأموال التي خرجت من البنوك اللبنانية.