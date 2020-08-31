البنك المركزي التركي يوقع مذكرة تفاهم مع المركزي الليبي

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قال البنك المركزي التركي، اليوم الإثنين، إنه وقع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الليبي، تحدد شروط تعاون مستمر بين الجانبين. وأضاف المركزي التركي، أنه يهدف بتلك