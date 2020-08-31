31 أغسطس

البنك المركزي التركي يوقع مذكرة تفاهم مع المركزي الليبي

البنك المركزي التركي يوقع مذكرة تفا...

قال البنك المركزي التركي، اليوم الإثنين، إنه وقع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الليبي، تحدد شروط تعاون مستمر بين الجانبين. وأضاف المركزي التركي، أنه يهدف بتلك

المصدر: رويترز

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قال البنك المركزي التركي، اليوم الإثنين، إنه وقع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الليبي، تحدد شروط تعاون مستمر بين الجانبين.

وأضاف المركزي التركي، أنه يهدف بتلك المذكرة إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والتعاون المالي بين البلدين.