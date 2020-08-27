دائنون لإيران يحاولون استرداد أموال من وحدة للبورصة الألمانية‎

قالت الشركة المشغلة لسوق الأسهم الألمانية، اليوم الخميس، إن دائنين لإيران أقاموا دعوى قضائية في محكمة بنيويورك، يطالبون فيها وحدة كليرستريم التابعة للبورصة الألمانية بتسليم أصول يقال إنها ترجع إلى البنك المركزي الإيراني.

وقالت البورصة الألمانية في بيان: إن الدعوى ”مقامة بحق كليرستريم وإيران وبنكها المركزي وعدة مؤسسات أخرى“، مضيفة أن كليرستريم ترى أن ما يثار ”مزاعم لا أساس لها، وأنها ستأخذ خطوات للدفاع عن نفسها“.

وكانت السلطات الأمريكية استهدفت كليرستريم لسنوات ضمن تحقيقات فيما إذا كانت الشركة قد انتهكت قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران. وتنفي البورصة الألمانية ارتكاب أي مخالفات.