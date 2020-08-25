أبوظبي تعود لسوق السندات وتجمع 5 مليارات دولار من بيع سندات في 3 شرائح

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جمعت أبوظبي خمسة مليارات دولار من خلال طرح لسندات في ثلاث شرائح، اليوم الثلاثاء، وهي ثالث خطوة تخوضها الإمارة في أسواق السندات العالمية هذا العام؛ لدعم ماليتها