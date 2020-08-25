أبوظبي تعود لسوق السندات وتجمع 5 مليارات دولار من بيع سندات في 3 شرائح

جمعت أبوظبي خمسة مليارات دولار من خلال طرح لسندات في ثلاث شرائح، اليوم الثلاثاء، وهي ثالث خطوة تخوضها الإمارة في أسواق السندات العالمية هذا العام؛ لدعم ماليتها بعد هبوط أسعار النفط الخام.
ووفقا لـ“رويترز“، فقد أظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك الذي يقود الصفقة، أن أبوظبي باعت سندات مدتها ثلاث سنوات بقيمة ملياري دولار مع عائد عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وسندات مدتها عشر سنوات ونصف السنة بقيمة 1.5 مليار دولار، مع عائد يزيد 105 نقاط أساس على نفس المؤشر القياسي، وسندات مدتها 50 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار مع عائد عند 2.7 بالمئة.