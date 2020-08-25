حاكم مصرف لبنان: لا يمكن استخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل التجارة

قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، اليوم الثلاثاء، إن المصرف المركزي لا يمكنه استخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل التجارة بمجرد بلوغه الحد الأدنى.

يأتي ذلك الموقف، بعد أن ذكر مصدر رسمي أن المصرف لا يمكنه الاستمرار في دعم السلع الأساسية، إلا لمدة ثلاثة أشهر.

وأضاف سلامة في تصريح له، أنه ”يؤيد اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإرسال خبراء من بنك فرنسا (البنك المركزي الفرنسي) لتدقيق حسابات مصرف لبنان“.

وأشار إلى أن ”نية مصرف لبنان هي أن يسترد المودعون أموالهم“، مضيفًا أن ”ذلك ربما يستغرق وقتًا وأنه يعارض خفض قيمة الودائع.“