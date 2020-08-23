تقرير: "كورونا" يخفض أرباح بنوك الكويت لأدنى مستوى في 7 سنوات

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد، نقلا عن بيانات مصرفية أن الأرباح الصافية للبنوك الكويتية تراجعت في النصف الأول من العام الجاري إلى أدنى مستوى لها منذ 7 سنوات نتيجة تباطؤ الاقتصاد المحلي بسبب تفشي وباء ”كورونا”.

وأشارت صحيفة ”الأنباء“ إلى أن الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في البورصة الكويتية بلغت حوالي 219.1 مليون دينار (723 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2020 أي أقل بنحو 56% عن الأرباح المحققة في النصف الأول من عام 2019.

وقالت الصحيفة: ”في ظل الأوضاع الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا على جميع القطاعات الاقتصادية، جاءت النتائج المالية للبنوك الكويتية في النصف الأول من 2020 بمعظمها ضعيفة لتسجل أدنى مستوى بالأرباح النصف سنوية منذ النصف الأول من عام 2013“.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن تقارير مصرفية محلية أن تلك النتائج الضعيفة كانت بسبب قيود الإغلاق الاقتصادي التي فرضتها الحكومة لمواجهة انتشار جائحة ”كورونا“ بالاضافة الى الانخفاض الحاد بأسعار النفط وتأثيراته السلبية على الاقتصادي الكويتي، الذي يتوقع ان يسجل انكماشا بالعام الحالي بنسبة 5.4% وفقا للصحيفة.

ولفتت الى أن البنوك سجلت ارتفاعا كبيرا في مخصصات خسائر الائتمان وخسائر انخفاض قيمة الاستثمارات المجمعة للبنوك بنسبة 63% لتسجل حوالي 530 مليون دينار (1.75 مليار دولار) وهي معدلات قياسية مقارنة مع الـ10 سنوات الماضية، وبالمقارنة مع 326 مليون دينار (1.075 مليار دولار) للنصف الأول 2019.

وبالنسبة للنتائج المالية للنصف الثاني من عام 2020، قالت الصحيفة إن من المتوقع أن تبقى ضعيفة ولكن أفضل من نتائج النصف الأول، حين كانت تداعيات الإغلاق الاقتصادي الكامل سلبية على حجم أعمال الشركات وعلى الأفراد وما تبعها من تأجيل دفع القروض، وكذلك الخسائر الكبيرة التي لحقت بالبورصة في شهر نيسان/أبريل الماضي.

ورجحت الصحيفة استمرار تداعيات الأزمة حتى 2021 ولكن بأقل سلبية على النتائج المالية للبنوك، وتعتمد على التطورات الإيجابية التي قد تطرأ على إيجاد اللقاح الناجح لفيروس كورونا“.