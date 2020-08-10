10 أغسطس

البنك المركزي: تراجع التضخم الأساسي في مصر إلى 0.7% في يوليو‎

البنك المركزي: تراجع التضخم الأساسي...

أفادت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الإثنين بأن معدل التضخم الأساسي في مصر تراجع إلى 0.7 بالمئة على أساس سنوي في يوليو /تموز من واحد بالمئة في يونيو

المصدر: رويترز

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أفادت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الإثنين بأن معدل التضخم الأساسي في مصر تراجع إلى 0.7 بالمئة على أساس سنوي في يوليو /تموز من واحد بالمئة في يونيو /حزيران.

ولا يشمل حساب التضخم الأساسي أسعار السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية.