البنك المركزي: تراجع التضخم الأساسي في مصر إلى 0.7% في يوليو‎

أفادت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الإثنين بأن معدل التضخم الأساسي في مصر تراجع إلى 0.7 بالمئة على أساس سنوي في يوليو /تموز من واحد بالمئة في يونيو /حزيران.
ولا يشمل حساب التضخم الأساسي أسعار السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية.
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أفادت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الإثنين بأن معدل التضخم الأساسي في مصر تراجع إلى 0.7 بالمئة على أساس سنوي في يوليو /تموز من واحد بالمئة في يونيو
أفادت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الإثنين بأن معدل التضخم الأساسي في مصر تراجع إلى 0.7 بالمئة على أساس سنوي في يوليو /تموز من واحد بالمئة في يونيو /حزيران.
ولا يشمل حساب التضخم الأساسي أسعار السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية.