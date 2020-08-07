ارتفاع ودائع القطاع المصرفي السعودي بنسبة 9% في حزيران

ارتفع إجمالي الودائع في القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية حوالي 9% في شهر حزيران/يونيو الماضي، بحسب تقرير اطلعت عليه ”إرم نيوز“ اليوم الجمعة.

وقالت شركة ”جدوى للاستثمار“ إن نمو الودائع يعود بشكل أساسي إلى ضخ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) 50 مليار ريال ما يُعادل 13.3 مليار دولار في البنوك لتمكين المصارف من مواصلة دورها الأساسي في دعم النشاط الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار خطة شاملة لدعم النشاط الاقتصادي في مواجهة وباء كورونا.

وبينت في تقرير أن الودائع تحت الطلب قفزت بنحو 13.5%، في حين سجلت ودائع القطاع العام نموا كبيرا بلغ حوالي 44%، ونمت ودائع القطاع الخاص بنحو 10.5% في شهر يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ولفت التقرير إلى أن حجم الائتمان المقدم من البنوك السعودية ارتفع بنحو 14.8% في شهر يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع نفس الشهر من عام 2019، في حين قفز الائتمان للقطاع العام بنحو 20.4% والائتمان للقطاع الخاص بحوالي 13.2%.