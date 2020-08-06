مصرف لبنان: قروض دولارية بدون فائدة للمتضررين من انفجار بيروت

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وجه مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، البنوك والمؤسسات المالية لتقديم قروض استثنائية بالدولار بفائدة 0%، للأفراد والشركات المتأثرين بالانفجار الذي وقع بميناء