مصرف لبنان: قروض دولارية بدون فائدة للمتضررين من انفجار بيروت

وجه مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، البنوك والمؤسسات المالية لتقديم قروض استثنائية بالدولار بفائدة 0%، للأفراد والشركات المتأثرين بالانفجار الذي وقع بميناء بيروت.
وطالب المصرف، بشكل منفصل، مكاتب تحويل الأموال بصرف التحويلات الخارجية إلى لبنان بالدولار.
ويجب أن تُقدم القروض الاستثنائية بصرف النظر عن حدود حساب العميل بدون أي فائدة، ويتم سدادها على مدى خمس سنوات.
وقال مصرف لبنان، إنه من الممكن سداد القروض بالليرة اللبنانية بناء على سعر الصرف في التعاملات بين البنوك عند 1515 ليرة مقابل الدولار.
وأضاف المصرف أنه سيقدم في المقابل قروضا دولارية بفائدة 0% للبنوك والمؤسسات المالية التي تعرض القروض الاستثنائية.