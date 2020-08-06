راؤول نعمة: قدرة لبنان المالية محدودة جدا‎

قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، اليوم الخميس، إن القدرة المالية للدولة اللبنانية والبنك المركزي ”محدودة جدا“ لمواجهة آثار انفجار مخزن بالميناء، والذي ألحق دمارا في بيروت دون مساعدة خارجية.

وقال نعمة في تصريحات تلفزيونية، ”قدرة الدولة كتير محدودة وقدرة البنوك والبنك المركزي كمان. منا (لسنا) غرقانين بالدولارات“.

وأضاف أن ”العديد من الدول سارع للمساعدة، وأن الأضرار بمليارات الدولارات“.

وشدد الوزير على أن ”العمل مع صندوق النقد الدولي هو الحل الوحيد للبنان“، الذي يعاني -بالفعل- جراء أزمة في توافر الدولار وانهيار مالي قبل الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء.