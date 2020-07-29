"المركزي التركي" يرفع توقعات التضخم إلى 8.9%

رفع محافظ البنك المركزي التركي مراد أويسال، الأربعاء، بشكل كبير توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى 8.9% مقارنة بتوقعات سابقة عند 7.4%، وذلك بعد ثلاثة أشهر من ارتفاع الأسعار خلال جائحة فيروس كورونا.

وفي مؤتمر صحفي مقتضب، قلل أويسال من المخاوف بشأن احتياطيات البنك المستنفدة، ولم يتطرق إلى انخفاض متقلب في الليرة التركية هذا الأسبوع؛ الذي من شأنه أن يواصل الضغط على ذلك الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وقال أويسال إن ”وتيرة التعافي الاقتصادي من الجائحة ستعتمد على خطوات العودة للحياة الطبيعية“، مضيفا أن ”البنك الذي عمد في الفصول الفائتة إلى خفض توقعات التضخم بشكل ثابت غير مساره ورفعها لأسباب من بينها أسعار الواردات والمواد الغذائية.

لكنه قال إن التضخم سيبدأ بالتراجع اعتبارا من يوليو/تموز، لافتا إلى أن ”انخفاض أسعار البضائع والسلع الأولية سيدعم تحسنا في ميزان المعاملات الجارية“.

وسجلت تركيا ما يقرب من 230 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا ومن المتوقع أن تؤدي إجراءات احتواء الفيروس إلى انكماش الاقتصاد هذا العام.

كما رفع توقعاته للتضخم في نهاية 2021 إلى 6.2% من 5.4% في إفادته الفصلية، التي قال فيها أويسال: إن التوقعات لا تفترض حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا.

وأوقف البنك دورة قوية من خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران، وأبقى على هذه السياسة الشهر الجاري.

وينقسم الاقتصاديون إلى حد ما بشأن ما إذا كان من الممكن أن يتحول البنك إلى تشديد السياسة النقدية لمعالجة المعدل الحقيقي السلبي لأسعار الفائدة التركية والتضخم المرتفع بشدة، وارتفع التضخم إلى 12.6% في يونيو/حزيران.

وبعد أن تراجعت الليرة هذا الأسبوع أمام الدولار بعد شهرين من الاستقرار في التداولات، بلغت 6.9525 بعد التقرير، متراجعة بنحو 0.2% عن إغلاق الثلاثاء.