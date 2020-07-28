رويترز: بنك أبوظبي التجاري يعتزم تسريح 400 موظف‎

قالت مصادر إن بنك أبوظبي التجاري يعتزم تسريح مئات الموظفين، في أحدث تحرك ضمن جولة من عمليات التسريح في بنوك بالمنطقة مع تنامي الضغط لخفض التكاليف في ظل تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

وذكر مصدران مطلعان على المسألة، أن ثالث أكبر بنك في أبوظبي سيسرح 400 موظف.

وفي بيان، قال متحدث إن بنك أبوظبي التجاري سعى لتحقيق الكفاءة على مدى العقد الماضي من خلال استبعاد الموظفين الأقل أداء بعد مراجعات دورية، بينما يضمن توزيع الموهوبين في المناطق عالية النمو، مثل: الصرافة الرقمية.

وأضاف المتحدث ”لذا من المتوقع حدوث عدد معين من عمليات الاستغناء سنويا في سياق النشاط المعتاد“.

وقالت المصادر، إن التخفيضات ستشمل أنشطة بنك أبوظبي التجاري للقطاع الاستهلاكي وإنه سيتم الاستغناء عن عدد من الموظفين في الإدارة العليا. وذكر مصدر أن البنك يبحث إغلاق 20 فرعا.

وفي مارس/ آذار، قال بنك أبوظبي التجاري إنه يتعهد ”بعدم الاستغناء عن أي من موظفيه خلال العام الجاري كنتيجة لانتشار وباء كورونا“.