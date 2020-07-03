لتخفيف مشكلات السيولة.. بنكان تركيان يقترضان 500 مليون دولار

طلب بنكان تنمويان في تركيا، قرضا بقيمة 500 مليون دولار، من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المدعوم من بكين؛ للمساعدة في تخفيف مشكلات السيولة، الناجمة عن جائحة كورونا.

وقال البنك الآسيوي، في بيان، إنه سيقدم القرض للبنكين، وهما بنك التنمية والاستثمار التركي، وبنك التنمية الصناعية التركي.

وأشار إلى أن البنكين يعتزمان إقراض الأموال المقترضة إلى شركات بنية تحتية.

والقروض جزء من تسهيل تمويلي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حجمه عشرة مليارات دولار؛ لمساعدة القطاعين العام والخاص على مواجهة التفشي.