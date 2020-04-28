اتحاد مصارف الكويت: 25% من فروع البنوك مفتوحة ونعمل على زيادتها

قال اتحاد مصارف الكويت، اليوم الثلاثاء، إن نحو 25% من أفرع البنوك المحلية مفتوحة حاليا، وإنه جار العمل على زيادة العدد؛ في ظل الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت مديرة إدارة العلاقات العامة باتحاد مصارف الكويت، شيخة العيسى، في بيان، إن "البنوك ستواصل زيادة عدد الفروع، بما يتسق وتوجهات مؤسسات الدولة نحو تخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية بهذا الشأن".

وأكدت العيسى، حرص البنوك على تقديم كافة الخدمات المصرفية الإلكترونية على مدار الساعة، بالإضافة إلى استقبال استفسارات العملاء من خلال أرقام خدمة العملاء لدى البنوك.